Озеленення біля дому пов’язали зі зниженням ризику деменції на 20% — News-Medical

У Стокгольмі, Швеція, дослідники виявили, що більша кількість рослинності в межах 100 метрів від житла пов’язана з на 20% нижчим ризиком розвитку деменції серед літніх людей. Про результати 16-річного спостереження, проведеного Стокгольмським університетом і Каролінським інститутом, повідомляє News-Medical.

Майже 3 тисячі учасників

До популяційного дослідження SNAC-K залучили 2993 учасників зі Стокгольма віком від 60 років. За 16 років спостереження деменцію діагностували у 477 учасників. Стан когнітивного здоров’я учасників оцінювали неодноразово протягом дослідження.

Обсяг рослинності біля місць проживання вимірювали щороку за супутниковими знімками та за допомогою геоінформаційних систем. Науковці аналізували зелені зони в радіусі 100, 250 і 500 метрів від будинків учасників. Найсильніший зв’язок із нижчим ризиком деменції зафіксували для зелені в найближчому радіусі — до 100 метрів, а для віддаленіших зон він був слабшим.

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Зв’язок був помітнішим серед жінок

Автори врахували в аналізі вік, рівень освіти, соціально-економічні обставини, спосіб життя, забруднення повітря, транспортний шум і близькість до води. Виявлений зв’язок між озелененням довкола оселі та нижчим ризиком деменції був виразнішим серед жінок.

Перша авторка роботи, доцентка психології Стокгольмського університету Сесілія Стенфорс зазначила, що йдеться про природу, яка є частиною щоденного середовища людини вдома. За її словами, природні середовища можуть сприяти психологічному відновленню, зменшенню стресу та поліпшенню самопочуття. Дослідження опублікували в журналі Alzheimer’s & Dementia.

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