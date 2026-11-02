Панель IPPPR попередила про ризик нової глобальної кризи здоров’я — The National

Незалежна панель з питань готовності та реагування на пандемії (IPPPR) заявила, що уроки пандемії Covid-19 досі не були системно інтегровані до глобальних програм охорони здоров’я. Це, на думку експертів, залишає світ уразливим до поширення вірусів і спалахів інфекційних хвороб, повідомляє The National.

У звіті Hiding in Plain Sight: Mpox and the Cost of Neglecting Known Threats панель пов’язує поширення mpox із браком підготовки та інвестицій у стійкість громад. За перші дев’ять місяців 2026 року в понад 82 країнах зафіксували більш як 14 тисяч підтверджених випадків mpox і 50 смертей. Цілі вакцинувати 6,4 млн людей в Африці досягти не вдалося.

Спалахи в Африці та Азії

Експерти також звернули увагу на ситуацію з Еболою у Центральній Африці. За даними Міністерства охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго, станом на 29 жовтня під час нинішнього спалаху зареєстрували 10 351 підтверджений випадок і 5 340 смертей. У матеріалі зазначається, що поширенню вірусу сприяють проникні кордони між ДР Конго, Угандою та Руандою.

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За словами органів охорони здоров’я, локальні спалахи Еболи в Африці отримували недостатньо інвестицій у епідеміологічний нагляд, дослідження, системи громадського здоров’я та необхідні засоби, зокрема вакцини. У Бангладеш тим часом триває спалах гарячки денге: станом на 30 жовтня хвороба забрала 418 життів і призвела до понад 133 тисяч госпіталізацій, за даними міністерства охорони здоров’я країни. Також повідомляється про понад 1 200 смертей від кору.

Довіра до системи охорони здоров’я

Експертка з глобальної безпеки охорони здоров’я Гелен Кларк наголосила, що не можна ігнорувати спорадичні хвороби з епідемічним потенціалом. Президент World Neighbours Тім Превітт своєю чергою заявив, що після пандемії Covid-19 громади втратили довіру до органів охорони здоров’я, а дезінформація у ДР Конго ускладнює реагування на Еболу.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що від 30 січня 2020 року світ перебував у стані надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я приблизно 70% часу. У жовтні представники Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ разом із ВООЗ провели в Ер-Ріяді навчання з реагування на змодельований спалах хвороби.

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