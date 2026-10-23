Папа Лев XIV не поїде до Ассізі після операції на легені — RMF24

Папа Лев XIV не поїде 27 жовтня до Ассізі в Італії за рекомендацією лікарів. У Ватикані пояснили, що понтифіку слід уникнути перельоту гелікоптером. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Reuters.

Відновлення після операції

Останнє обстеження грудної клітки понтифіка засвідчило поліпшення, що відповідає очікуванням після операції через рак легені, йдеться в медичному бюлетені. Лев XIV нещодавно переніс операцію з видалення аденокарциноми легені. Лікарі заявили, що після хірургічного втручання подальше лікування не знадобиться.

У суботу понтифік повернувся до Ватикану та поступово відновлював щоденну активність. У середу він зустрівся з тисячами вірян під час загальної аудієнції на площі Святого Петра. Папа подякував присутнім за підтримку, молитви та великодушність Бога.

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Зустріч в Ассізі

На 27 жовтня в Ассізі заплановано міжнародну молитовну зустріч за мир, присвячену 40-й річниці історичного Духу Ассізі. Саме 27 жовтня 1986 року святий Іван Павло II запросив до міста представників різних релігій на спільну молитву за мир.

Водночас триває підготовка до поїздки Лева XIV до Південної Америки, запланованої на 6–17 листопада.

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