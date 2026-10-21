Папі Леву не знадобиться терапія після операції — The Independent

У Ватикані лікарі Папи Лева повідомили, що понтифіку не знадобиться додаткова терапія після операції з приводу раку легенів. Гістологічне дослідження підтвердило аденокарциному легені, однак захворювання залишалося локалізованим.

Результати обстеження

Як повідомляє The Independent, відповідну заяву оприлюднили у Ватикані. Головний хірург понтифіка Стефано Маргарітора та його особистий лікар Луїджі Карбоне зазначили, що подальша онкологічна оцінка підтвердила відсутність потреби в іншому лікуванні.

13 жовтня 71-річному Папі Леву видалили нижню частку правої легені. У матеріалі зазначається, що аденокарцинома легені є найпоширенішою формою раку легенів.

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Повернення до аудієнцій

Через вісім днів після операції понтифік повернувся на площу Святого Петра. Він стояв у задній частині відкритого папамобіля, вітав паломників і зупинявся, щоб із ними поговорити.

Загальна аудієнція 21 жовтня стала першою для Лева від 7 жовтня та відбулася у звичному форматі. Понтифік подякував присутнім за підтримку й молитви, не згадуючи безпосередньо про свій стан здоров’я. Після проповіді італійською він коротко привітав присутніх сімома мовами замість дев’яти.

Запланована поїздка

На 6–17 листопада у Папи Лева запланована поїздка до Уругваю, Аргентини та Перу. Чи відбудеться цей візит за первісним графіком, поки що незрозуміло.

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