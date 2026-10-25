ПАР визначила 36 лікарень для пацієнтів із підозрою на Еболу — The Rio Times

У ПАР визначили 36 лікарень для прийому пацієнтів із підозрою на Еболу. Міністр охорони здоров’я Аарон Мотсоаледі повідомив про це рішення у липні 2026 року: до мережі увійшли 24 державні та 12 приватних медзакладів. Станом на 24 жовтня 2026 року The Rio Times не знайшло публічних повідомлень про підтверджені випадки Еболи в країні.

Підготовка лікарень і контроль на кордонах

Лікарні мають приймати та ізолювати пацієнтів із підозрою на інфекцію, щоб не допускати їх до звичайних лікарняних відділень. Національний інститут інфекційних захворювань ПАР (NICD), який є лабораторією громадського здоров’я країни, перебуває у стані підвищеної готовності та готується безпечно тестувати підозрілі випадки.

Працівники портового медичного контролю перевіряють мандрівників із країн, де зафіксовано спалах, на наявність симптомів і за потреби направляють їх на медичне обстеження. Їх передали від Міністерства охорони здоров’я до Прикордонного управління ПАР. У джерелі це названо цільовим санітарним контролем, а не забороною на поїздки.

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Спалах у Центральній Африці та правила США

За даними, наведеними The Rio Times із посиланням на Contagion Live, спалах у Демократичній Республіці Конго спричинений штамом вірусу Бундібугіо. Станом на 4 жовтня 2026 року там повідомляли про понад 8600 підтверджених випадків і 4148 смертей. Кенія 6 жовтня підтвердила завезений випадок, ставши на той час четвертою країною з таким випадком у межах цього спалаху.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров’я міжнародного значення. Для штаму Бундібугіо немає схваленої вакцини або специфічного лікування, тому допомога передбачає ізоляцію та підтримувальне лікування.

ПАР не входить до переліку країн, для яких США запровадили обмеження через Еболу. З 23:59 за східним часом США 3 листопада 2026 року всі пасажири міжнародних рейсів до Сполучених Штатів мають підписувати заяву про те, що протягом попередніх 21 дня не перебували в Демократичній Республіці Конго. Пересадка в Йоганнесбурзі сама по собі не є підставою для американських обмежень на в’їзд.

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