Вчені з’ясували, що віруси, які пов’язували з кишковими хворобами людей, заражають бактерії

Дослідники Школи медицини Вашингтонського університету в Сент-Луїсі з’ясували, що пікобірнавіруси, які роками вважали можливими збудниками кишкових хвороб у людей, насправді інфікують бактерії в кишківнику. Результати дослідження, опублікованого 29 жовтня в журналі Nature Microbiology, повідомляє News-Medical.

Вірус розмножувався серед бактерій

Пікобірнавіруси вперше виявили у зразках калу пацієнтів із діареєю майже чотири десятиліття тому. Тоді їх знаходили поряд із ротавірусами та норовірусами, тому науковці припускали, що ці віруси безпосередньо уражають людські клітини й можуть спричиняти шлунково-кишкові розлади.

Автори нового дослідження перевірили іншу гіпотезу — що пікобірнавіруси інфікують бактерії. Вони ввели зразки людського калу мишам без мікроорганізмів, створивши лабораторну модель, у якій вірус міг активно розмножуватися. Далі вірусну популяцію з кишківника мишей культивували в лабораторних чашках із кишковими бактеріями за безкисневих умов.

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За даними дослідників, вірус розмножувався протягом 20 днів. Оскільки клітини ссавців не можуть виживати без кисню, це вказувало на розмноження вірусу в бактеріях. Антибіотики, що знищували бактерії, також зупиняли розмноження вірусу.

Знайшли бактеріального хазяїна

За допомогою молекулярної візуалізації та сортування клітин науковці виявили пікобірнавіруси в раніше неідентифікованій кишковій бактерії, яку назвали Candidatus Anaerotignum faecalis. Дослідження відносить родину Picobirnaviridae до третьої відомої родини РНК-бактеріофагів — вірусів, що інфікують бактерії.

Присутність пікобірнавірусів у кишківнику раніше пов’язували з гострою діареєю, реакцією «трансплантат проти хазяїна» після трансплантації стовбурових клітин і цукровим діабетом 1 типу. Водночас високий рівень вірусу в пацієнтів із такими станами не доводить, що саме він спричиняє хворобу. На думку дослідників, пікобірнавірус може знищувати корисні кишкові бактерії, впливаючи на мікробіом, або бути біомаркером порушень у кишківнику.

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