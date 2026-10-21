У США дослідження серед жителів Північної Кароліни віком від 65 років, які користувалися медичним обладнанням із живленням від електромережі, зафіксувало тривале зростання кількості госпіталізацій і смертей протягом року після урагану Метью 2016 року. Йдеться, зокрема, про людей, які використовують апарати штучної вентиляції легень, респіратори та обладнання для діалізу.

Дані про два урагани

Як повідомляє News-Medical, науковці оцінили негайні й тривалі наслідки ураганів Метью 2016 року та Флоренс 2018 року. До вибірки увійшли бенефіціари програми Medicare у Північній Кароліні, яким було щонайменше 65 років і які користувалися електрозалежним медичним обладнанням.

Для оцінки впливу стихійних лих дослідники використали президентські декларації про стихійне лихо Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США на рівні округів. За цим показником вони не виявили статистично значущих негайних змін після жодного з двох ураганів. Водночас після Метью зафіксували стійке збільшення кількості госпіталізацій і смертей упродовж наступного року.

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Вплив повеней

Аналіз із використанням детальніших даних North Carolina Flood Extent Archive показав сильніші та послідовніші зв’язки між впливом ураганів, госпіталізаціями й смертями. Автори також зазначили, що зі зростанням тяжкості повеней чорношкірі учасники дослідження мали гірші коротко- та довгострокові результати.

Старша авторка роботи Дженніфер Лунд зі Школи громадського здоров’я UNC Gillings заявила, що команда протягом двох років поєднувала дані про небезпеки ураганів і використання медичної допомоги в Північній Кароліні, співпрацюючи з громадами, яких торкнулася стихія. Результати опубліковано в Journal of the American Geriatrics Society.

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