Після викупу хоспісів фондами витрати Medicare зросли на 5,9% — News-Medical

У США витрати програми Medicare на один випадок хоспісної допомоги в комерційних хоспісах після їх придбання фондами прямих інвестицій зросли на 5,9% порівняно з подібними закладами, що не перебували у власності таких фондів. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в листопадовому номері Health Affairs, повідомляє News-Medical.

Дослідники проаналізували дані Medicare за системою fee-for-service та порівняли 191 хоспіс, придбаний фондами прямих інвестицій у 2018–2022 роках, із 1305 зіставними комерційними хоспісами, що не належали таким фондам. Вони відстежували зміни протягом двох років до і двох років після кожного придбання та зіставляли їх зі змінами у контрольній групі.

Довше перебування в хоспісі

Головним чинником зростання витрат стало довше перебування пацієнтів у хоспісі: середня тривалість збільшилася на 6,3 дня. Після придбання хоспісів фондами частка дуже коротких перебувань — до тижня — зменшилася, тоді як частка перебувань понад шість місяців зросла. Також пацієнтів частіше виписували з хоспісу живими.

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Автори також зафіксували зміну у складі пацієнтів. Частка людей із деменцією зросла з 22,6% до 23,8%, тоді як у контрольній групі хоспісів вона не змінилася. Medicare виплачує хоспісам фіксовану суму за кожен день допомоги незалежно від обсягу послуг, яких потребує пацієнт. У дослідженні зазначається, що пацієнти з деменцією можуть потребувати менш інтенсивної щоденної допомоги, ніж, наприклад, люди з онкологічними захворюваннями, яким часто потрібні складне знеболення та регулярні візити фахівців.

Обсяг послуг не зріс

Дослідники не виявили істотного збільшення загальної кількості візитів або часу, який працівники хоспісів витрачали на пацієнта щотижня, після переходу закладів у власність фондів. Кількість візитів лікарів, медсестер і працівників домашнього догляду також не зросла. Водночас кількість візитів соціальних працівників могла зменшитися.

На думку авторів, довші перебування та більша кількість виписок живими можуть частково пояснюватися прийомом пацієнтів, які потребують менше постійного догляду. Дослідники зазначили, що системі оплати хоспісної допомоги Medicare можуть знадобитися зміни, зокрема коригування добової виплати відповідно до клінічних потреб пацієнта.

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