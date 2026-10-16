Пізнє харчування пов’язали з підвищенням ризику хвороб печінки на 20–30% — ScienceDaily

Дослідники Oregon Health & Science University у США проаналізували дані майже 200 тисяч учасників трьох великих національних досліджень. Регулярне харчування після вечері або після часу відходу до сну пов’язали з підвищенням ризику захворювань печінки на 20–30%, повідомляє ScienceDaily.

Результати дослідження опублікували в журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology. Науковці зіставили відомості про звички харчування, щоденний розпорядок і чинники способу життя з повідомленнями учасників про стеатотичну хворобу печінки, пов’язану з метаболічною дисфункцією, та цироз.

Які захворювання аналізували

Учасників розподілили за типовим часом прийомів їжі та порівняли ці моделі з даними про захворювання печінки. Стеатотична хвороба печінки, яку часто називають жировою хворобою печінки, виникає внаслідок накопичення надлишку жиру в органі. Вона може прогресувати до запалення, ураження печінки та цирозу, проте у більшості людей не розвивається тяжке рубцювання тканин.

Керівник дослідження, гепатолог Роберт Вілеханскі, назвав роботу однією з перших довгострокових аналізів, що прямо пов’язують пізнє харчування з жировою хворобою печінки. Раніше пізні прийоми їжі вже асоціювали з ожирінням і серцево-судинними проблемами.

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Можлива роль циркадних ритмів

Одним із можливих пояснень автори називають циркадні ритми. Печінка бере участь у переробці поживних речовин, регуляції рівня цукру в крові та використанні енергії. Харчування в час, коли організм готується до сну, може порушувати ці процеси, зазначили дослідники.

Співавтор роботи Ендрю Макгілл, який спеціалізується на фізіології сну та циркадних ритмах, зазначив, що нічне харчування може знижувати здатність організму ефективно метаболізувати їжу. Водночас дослідження має спостережний характер, тому не доводить, що саме пізні прийоми їжі спричиняють хвороби печінки. Дані також ґрунтувалися на самооцінці учасниками часу харчування.

Команда OHSU набирає учасників до клінічного дослідження, у якому планує безпосередньо відстежувати час прийомів їжі. Дослідники мають перевірити, чи пов’язане перенесення харчування на раніший час із вимірюваними поліпшеннями у людей із наявною жировою хворобою печінки.

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