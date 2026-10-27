У Каліфорнії планові відключення електроенергії для запобігання лісовим пожежам пов’язали зі зростанням кількості звернень до відділень невідкладної допомоги та незапланованих госпіталізацій через респіраторні захворювання. Цей зв’язок був сильнішим, коли відключення збігалися із задимленням від лісових пожеж.

Дані за 2013–2019 роки

Як повідомляє News-Medical, дослідження опублікували 27 жовтня 2026 року в журналі PLOS Medicine. Автори на чолі з Лорен Блер Вілнер з Університету Вашингтона вивчили випадки превентивних відключень електропостачання у 2013–2019 роках.

Науковці проаналізували дані про відвідування відділень невідкладної допомоги та незаплановані госпіталізації в 1504 поштових зонах Каліфорнії під час запланованих відключень. Масштаб кожного відключення визначали за кількістю людей, які залишилися без електрики в межах поштової зони.

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Поєднання відключень і диму

Енергетичні компанії можуть завчасно знеструмлювати лінії електропередачі, щоб запобігти можливому займанню. Під час відключення люди не можуть користуватися системами фільтрації повітря, кондиціонерами, холодильниками та іншими пристроями, що потребують електрики.

За словами авторів, найсильніший ефект спостерігали серед людей, які зверталися по допомогу через хронічне обструктивне захворювання легень. Багато таких пацієнтів користуються електрозалежним медичним обладнанням, зокрема кисневими концентраторами. Дослідження мало обмеження: у науковців не було даних про індивідуальний рівень впливу відключень і диму на окремі домогосподарства.

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