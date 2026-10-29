Платформа TrUDI дозволила зазирнути в мозок миші на глибину 2,1 мм — News-Medical

Команда Рокфеллерівського університету розробила мікроскопічну платформу Three-photon Ultra-Deep Imaging, або TrUDI, для глибшого дослідження мозку живих мишей. За допомогою системи науковці зареєстрували активність нейронів на глибині до 2,1 мм в інтактному мозку мишей, зокрема в гіпокампі та смугастому тілі, не видаляючи розташовану над ними кору.

Як повідомляє News-Medical, опис платформи опублікували в журналі Nature Methods. Розробники повідомили про приблизно 250-разове підвищення ефективності генерування флуоресценції без збільшення середньої потужності лазера, яке могло б спричинити перегрів тканин.

Проблема розсіювання світла

Під час проникнення світла вглиб мозкової тканини воно розсіюється, через що флуоресцентний сигнал нейронів складніше відрізнити від фонового випромінювання. Трифотонна мікроскопія зменшує цей фон і потенційно дозволяє бачити глибше, ніж поширеніша двофотонна мікроскопія. Водночас вона потребує більшої енергії лазерних імпульсів, а надмірна середня потужність лазера може нагрівати та пошкоджувати живі тканини.

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За словами керівника Лабораторії нейротехнологій і біофізики Аліпаші Вазірі, теоретична межа трифотонної візуалізації в мозку миші становить близько 2,3 мм. До цього функціональний запис вдавалося виконувати приблизно до глибини 1,2 мм.

Оптимізація лазерних імпульсів

Дослідники переробили систему, спираючись на комп'ютерне моделювання її теоретичних меж. Вони використали меншу кількість, але енергійніших лазерних імпульсів, зберігаючи однакову середню потужність. Також команда змінила спосіб фокусування, збирання та сканування світла в зразку.

Окремо науковці створили схему збудження, за якої лазер активується лише під час проходження над клітинами, ідентифікованими системою. За тривалих сеансів це дало змогу скоротити лазерне опромінення на до 80%. Аналізи тканин після візуалізації не виявили за умов експерименту ознак запалення, втрати нейронів або пошкодження ДНК, пов'язаного з нагріванням.

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