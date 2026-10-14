Подовження Medicaid до 12 місяців збільшило післяпологові звернення — News-Medical

У США продовження медичного страхового покриття Medicaid до 12 місяців після пологів пов’язане зі зростанням кількості амбулаторних звернень серед жінок, які мали діабет або гіпертензивні розлади під час вагітності. Такого висновку дійшли дослідники Школи громадського здоров’я Мейлмана Колумбійського університету, повідомляє News-Medical.

Науковці проаналізували дані страхових заявок Medicaid щодо пологів у штатах Нью-Йорк і Техас у 2019–2023 роках. До вибірки увійшли жінки, які користувалися Medicaid у зв’язку з вагітністю, традиційною програмою Medicaid, а в Нью-Йорку — також Emergency Medicaid. Дослідження охопило і пацієнток із діабетом та гіпертензією, що існували до вагітності.

Більше скринінгів і амбулаторної допомоги

Автори виявили, що скринінг на діабет після пологів та амбулаторні візити зросли в період дії правила безперервного страхового покриття під час пандемії COVID-19. У Техасі ці показники знизилися під час згортання цієї політики, а в Нью-Йорку знову зросли після запровадження 12-місячного покриття Medicaid після пологів.

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В обох штатах розширення покриття до року після народження дитини підвищило використання амбулаторної допомоги серед жінок із діабетом або гіпертензивними розладами вагітності. Найпомітнішим це зростання було в Техасі, де початкові показники післяпологового догляду були нижчими. Водночас кількість рецептів на антигіпертензивні препарати в Техасі дещо зросла, а в Нью-Йорку істотно не змінилася.

Ризики після ускладненої вагітності

Жінки з діабетом під час вагітності або гіпертензивними розладами вагітності мають вищий ризик звернень до відділень невідкладної допомоги після пологів, тяжкої материнської захворюваності, смерті, пов’язаної з вагітністю, а також розвитку діабету й серцево-судинних хвороб у подальшому. Американський коледж акушерів і гінекологів рекомендує продовжувати післяпологове спостереження, а не обмежуватися одним візитом приблизно через шість тижнів після пологів.

До 2020 року більшість жінок, які отримували Medicaid через вагітність, втрачали покриття через 60 днів після народження дитини. За даними дослідників, нині 49 штатів США та округ Колумбія скористалися можливістю продовжити таке покриття до 12 місяців відповідно до American Rescue Plan Act. Результати роботи опубліковано в журналі Health Affairs Scholar.

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