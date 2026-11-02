Дослідження за участю 285 444 дорослих у Фінляндії та Великій Британії показало, що надлишкова смертність, пов’язана з екстремальною спекою або холодом, була більш ніж удесятеро вищою серед людей, які одночасно мали хронічні захворювання та соціально-економічну вразливість. Про результати роботи, опублікованої в журналі Nature Communications, повідомляє News-Medical.

Науковці проаналізували дані 275 763 дорослих у Фінляндії та 9 681 — у Великій Британії. Вони порівнювали показники смертності в періоди спеки, холоду та помірних температур. Для фінської когорти також оцінили кількість екстрених госпітальних звернень.

Як оцінювали вразливість

Клінічну вразливість визначали за наявністю 17 хронічних хвороб або груп захворювань, зокрема діабету, раку, серцево-судинних і ниркових патологій. Соціальну вразливість оцінювали за індексами неблагополуччя районів проживання, а не за індивідуальними доходами чи житловими умовами.

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Екстремальними вважали найспекотніші та найхолодніші 2,5% семиденних періодів у кожній когорті. У Фінляндії середня температура за сім днів понад 20,4 °C асоціювалася з у 1,4 раза вищою смертністю порівняно з помірними температурами. За температури нижче мінус 11,4 °C смертність була у 1,1 раза вищою, однак це збільшення в основному аналізі не було статистично значущим. У британській когорті спостерігали подібні тенденції.

Оцінка наслідків потепління

Кліматичне моделювання показало, що потепління приблизно з 1 °C до 4 °C може збільшити частку смертей, пов’язаних з екстремальними температурами, приблизно з 1% до понад 5% у Фінляндії та Великій Британії.

У фінських даних холодні періоди супроводжувалися на 9% меншою кількістю екстрених госпітальних звернень, а спекотні — на 5% більшою, ніж за помірної температури. Дослідники зазначили, що холод може ускладнювати доступ до невідкладної медичної допомоги. Робота має спостережний характер, тому не встановлює прямого причинного зв’язку між температурою та смертністю. Автори також застерегли, що вибірки складалися з працівників і не повністю відображають населення обох країн.

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