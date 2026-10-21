Поліпшення індексу крихкості пов’язали зі зниженням ризику смерті на 50% — News-Medical

У США дослідження серед кандидатів на трансплантацію печінки показало: поліпшення індексу фізичної крихкості щонайменше на 0,4 бала було пов’язане з приблизно на 50% нижчим ризиком смерті під час очікування операції. Про результати повідомляє News-Medical.

Результати дослідження

Науковці проаналізували дані майже 1 300 дорослих, яких у 2018–2022 роках оцінювали щодо можливості трансплантації печінки в центрі трансплантації Університету Піттсбурга. Учасниками програми прегабілітації вважали 355 людей, які відвідали щонайменше два повторні візити.

Стан пацієнтів оцінювали за Liver Frailty Index — індексом крихкості для пацієнтів із хворобами печінки. Він враховує силу стискання кисті, вставання зі стільця та здатність утримувати рівновагу у трьох положеннях. У 64% учасників програми показник поліпшився. Після врахування віку, тяжкості захворювання та початкового рівня крихкості поліпшення індексу щонайменше на 0,4 бала пов’язали з приблизно удвічі меншим ризиком смерті до трансплантації.

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Як працювала програма

Після направлення до трансплантаційного центру пацієнти проходили оцінювання сили та потреб у харчуванні. Потім їм складали індивідуальний домашній план вправ, який коригували під час контрольних візитів кожні чотири—дванадцять тижнів. Над програмою для кожного пацієнта спільно працювали лікар, фізичний терапевт і дієтолог.

Старший автор дослідження, професор гастроентерології, гепатології та трансплантації органів Андрес Дуарте-Рохо зазначив, що фізичне навантаження для таких пацієнтів має починатися з низького рівня і поступово збільшуватися. За його словами, найбільш фізично ослаблені пацієнти нерідко демонстрували найбільше поліпшення.

Дослідження під назвою «Personalized Prehabilitation: A Pathway to Improved Frailty Metrics and Survival in Liver Transplant Candidates» мають опублікувати 21 жовтня в журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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