Польські науковці створили шкалу самотності з чотирьох тверджень — RMF24

У Польщі науковці розробили скорочену шкалу R-UCLA для вимірювання загального відчуття самотності. Вона складається з чотирьох тверджень замість 20 у повній польській версії шкали UCLA. Дослідження за участю 4130 людей показало, що скорочений варіант є внутрішньо узгодженим інструментом оцінювання, повідомляє RMF24.

Чотири твердження та 16 балів

До нового опитувальника увійшли твердження про брак товариства, відчуття втрати близькості з іншими людьми, покинутість та ізоляцію. Учасники мають визначити, як часто кожне з них описує їхній стан, обираючи один із чотирьох варіантів: ніколи, рідко, іноді або часто.

Кожну відповідь оцінюють від одного до чотирьох балів. Підсумковий результат може становити від чотирьох до 16 балів: вищий показник означає сильніше відчуття самотності. Автори наголошують, що нова версія визначає лише загальний рівень самотності, тоді як повна польська адаптація дає змогу окремо оцінювати близькі стосунки, соціальні контакти та належність до групи.

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Перевірка на двох групах

Перший етап дослідження тривав онлайн із травня 2025 року до лютого 2026 року. У ньому взяли участь 3477 осіб із середнім віком близько 26 років; частка жінок становила 71,5%. Дослідники порівняли 39 наборів тверджень, відібраних із повної шкали, та оцінювали їхню здатність вимірювати загальне відчуття самотності.

Потім обраний набір перевірили на незалежній групі з 653 учасників у квітні—травні 2026 року. Середній вік цієї групи становив близько 35 років, а частка жінок — 60,2%. Подібні результати в обох вибірках, за даними авторів, свідчать про надійність короткого інструменту.

Першим автором статті, опублікованої в журналі Health Psychology Report, є Анджей Пйотровський з Інституту психології Гданського університету. У роботі також брали участь дослідники з кількох польських університетів. Науковці зазначили, що потрібні додаткові дослідження для перевірки роботи шкали в різних демографічних групах і оцінювання стабільності результатів у часі.

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