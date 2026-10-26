Помірне вживання алкоголю пов’язали з вищою смертністю від раку — News-Medical

Дослідники проаналізували дані 340 924 учасників британського проєкту UK Biobank і виявили зв’язок між помірним споживанням алкоголю та вищою смертністю від раку. Високе загальне споживання алкоголю пов’язали зі збільшенням смертності від усіх причин, серцево-судинних захворювань, раку та інших причин, повідомляє News-Medical.

Спостереження тривало понад 13 років

Учасникам на початку дослідження запропонували повідомити про частоту та середній обсяг споживання пива або сидру, вина й міцних напоїв. Людей, які не вживали алкоголь або вживали не більш як 20 грамів чистого алкоголю на тиждень, обрали за референтну групу. За середній період спостереження тривалістю 13,4 року було зафіксовано 22 381 смерть.

Помірним вважали споживання понад 20 до 40 грамів чистого алкоголю на добу для чоловіків і понад 10 до 20 грамів для жінок. Високим — понад 40 грамів на добу для чоловіків та понад 20 грамів для жінок. Автори враховували, зокрема, вік, стать, освіту, куріння, фізичну активність, індекс маси тіла, якість раціону та соціально-економічні чинники.

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Відмінності між напоями

Високе споживання пива або сидру було пов’язане з підвищеною смертністю від усіх досліджуваних причин. Навіть низький рівень споживання цих напоїв пов’язали з вищою смертністю від раку. Низьке, а також сумарне помірне або високе споживання міцного алкоголю теж асоціювалося з вищою смертністю від усіх причин, серцево-судинних хвороб, раку та інших причин.

Для вина результати відрізнялися: низьке споживання пов’язали з нижчою смертністю за окремими показниками. Помірне або низьке споживання червоного вина асоціювалося з нижчою загальною, серцево-судинною та іншою смертністю, тоді як високі рівні споживання вина пов’язали зі зростанням смертності від раку. Автори наголосили, що спостережний характер дослідження не дає підстав стверджувати про причинно-наслідковий зв’язок або захисну дію вина.

Споживання під час їжі

Споживання алкоголю інколи або зазвичай під час їжі асоціювалося з нижчою смертністю. Водночас за вищих рівнів споживання алкоголю поза прийомами їжі несприятливі зв’язки були виразнішими. Дані про алкоголь учасники повідомляли самостійно, переважно на початку спостереження, що дослідники назвали одним з обмежень роботи.

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