Понад 4 тисячі людей взяли участь у забігу проти раку в ПАР — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, понад 4 тисячі людей зібралися біля озера Zoo Lake на щорічний п’ятикілометровий забіг Hollard Dare Devil Run. Учасники у фіолетових плавках привертали увагу до проблеми раку яєчок і передміхурової залози. Як повідомляє TimesLIVE, це найбільша кількість учасників за 17-річну історію заходу.

Рекордна кількість учасників

Керівниця напряму експериментального маркетингу Hollard South Africa Адель Кріл повідомила, що організатори оцінили кількість учасників у понад 4 тисячі. За її словами, формат забігу покликаний не лише залучити людей до фізичної активності, а й зробити розмову про чоловіче здоров’я більш відкритою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У межах кампанії по країні також провели понад 351 забіг. Кошти, зібрані під час ініціативи, допомагають Асоціації боротьби з раком Південної Африки та Фонду боротьби з раком передміхурової залози поширювати інформацію про захворювання і проводити просвітницьку роботу в громадах з обмеженим доступом до медичної інформації.

Особисті мотиви бігунів

Учасники розповідали, що долучилися до забігу через особистий досвід боротьби близьких із раком, прагнення підтримати громаду та заохотити людей до здоровішого способу життя. Кай Мокока присвятив участь у заході матері, яка хворіла на рак, коли він був молодшим. Інші учасники наголошували на важливості медичних обстежень і раннього виявлення онкологічних захворювань.

Читай нас у