У Великій Британії додавання локальної консолідуючої променевої терапії до стандартного системного лікування подовжило період без прогресування олігометастатичного недрібноклітинного раку легень на 56%. Про попередні результати рандомізованого дослідження SARON, представлені на Конгресі Європейського товариства медичної онкології 2026 року, повідомляє News-Medical.

Результати дослідження SARON

У випробуванні фази II взяли участь 140 пацієнтів із недрібноклітинним раком легень, який на момент діагностики поширився на одну-п’ять метастаз у не більш як трьох органах. Учасників із 19 центрів Великої Британії порівну розподілили на дві групи: одна отримувала стандартну системну терапію — хімієтерапію, імунотерапію або їх поєднання, інша — таке саме лікування разом із променевою терапією.

Після медіанного періоду спостереження 37,4 місяця період без прогресування хвороби становив 13,9 місяця у групі з променевою терапією та 8,9 місяця у групі лише зі стандартним лікуванням. Упродовж року прогресування в початкових осередках захворювання зафіксували у 13% пацієнтів, які отримували додаткове опромінення, і у 39,5% учасників контрольної групи.

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Опромінення всіх виявлених осередків

Пацієнтам у групі променевої терапії опромінювали всі відомі осередки захворювання: первинну пухлину в легені, прилеглі лімфатичні вузли та вторинні пухлини в інших частинах організму. Залежно від розміру й розташування пухлини могли застосовувати стереотаксичну аблятивну променеву терапію — високоточний метод для невеликих чітко окреслених пухлин.

Дослідники також зазначили, що променева терапія в межах випробування добре переносилася та не призвела до суттєвого зниження якості життя. Медіана загальної виживаності становила 31 місяць у групі з опроміненням проти 28 місяців у контрольній групі. Випробування фінансувала Cancer Research UK, а спонсором виступив Університетський коледж Лондона.

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