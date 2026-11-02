Попередження на нікотинових виробах зменшили їхню привабливість у Канаді — News-Medical

У Канаді попередження про шкоду, нанесені безпосередньо на нікотинові вироби, зменшували їхню привабливість у гіпотетичних сценаріях вибору. У дослідженні взяли участь 2961 людина: 1839 осіб віком від 16 до 29 років, які не користувалися електронними сигаретами протягом попередніх 30 днів, та 1122 нинішні користувачі вейпів, повідомляє News-Medical.

Як змінилися переваги учасників

Учасникам з Альберти, Онтаріо та Квебеку пропонували обрати між капсулами для вейпів JUUL, стіками для систем нагрівання тютюну IQOS, сигаретами du Maurier або варіантом не обирати жодного продукту. Дослідники змінювали наявність попередження на виробі, ціну, концентрацію нікотину в капсулах для вейпів і тип їхньої упаковки.

За найменш обмежувального експериментального сценарію прогнозована ймовірність того, що некористувачі електронних сигарет не оберуть жодного виробу, становила 50%. Попередження на всіх трьох категоріях продуктів підвищували цей показник до 65%. Серед нинішніх користувачів електронних сигарет імовірність такого вибору зростала з 10% до 18%.

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Попередження лише на вейпах знижувало прогнозовану ймовірність вибору капсул на сім відсоткових пунктів серед некористувачів і на три пункти серед користувачів. Якщо попередження були на всіх трьох видах продукції, показник зменшувався на 12 і п’ять пунктів відповідно. Водночас дослідники не зафіксували зростання прогнозованої переваги сигарет через появу таких попереджень.

Вплив ціни та нікотину

Підвищення ціни на капсули для вейпів на 40% знижувало серед користувачів прогнозовану перевагу цього продукту з 55% до 48%, але водночас збільшувало перевагу виробів із нагрітим тютюном і звичайних сигарет. Вища ціна сигарет не вплинула на перевагу вейпів, зокрема серед респондентів, які одночасно курили та користувалися електронними сигаретами.

Некористувачі електронних сигарет і користувачі, які не курили сигарет, частіше віддавали перевагу капсулам із нижчою концентрацією нікотину — 1,5% замість 5%. Нейтральна упаковка капсул мала незначний вплив на вибір. Автори дослідження застерегли, що результати відображають заявлені наміри учасників у змодельованих ситуаціях, які можуть відрізнятися від фактичної поведінки.

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