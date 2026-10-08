Поріг у 50 років міг виключити 4601 носія спадкових варіантів — News-Medical

У дослідженні Memorial Sloan Kettering Cancer Center за участю 39 184 пацієнтів із солідними пухлинами універсальне гермінальне генетичне тестування виявило спадкові патогенні варіанти у 16,3% учасників. Якби тестування обмежили людьми віком до 50 років, поза ним опинилися б 4601 пацієнт із такими варіантами — 72% усіх виявлених носіїв, повідомляє News-Medical.

Тестування незалежно від віку

Науковці аналізували ДНК, виділену зі зразків крові або слини, за допомогою тесту MSK-IMPACT. Він перевіряв 94 спадкові патогенні варіанти. Такі зміни можуть свідчити про спадкову схильність до раку та допомагати оцінювати ризик для родичів пацієнта. Наявність певних варіантів також потенційно може впливати на вибір лікування.

Дослідники класифікували випадки залежно від типового віку появи конкретного виду раку. До ранніх віднесли випадки, що виникли більш ніж на одне стандартне відхилення раніше за середній вік початку захворювання для відповідного типу пухлини, а до пізніх — ті, що виникли більш ніж на одне стандартне відхилення пізніше. Випадки в межах одного стандартного відхилення від середнього віку початку захворювання класифікували як такі із середнім віком появи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Частота спадкових варіантів

Патогенні варіанти виявили у 18,4% пацієнтів із раннім початком раку, у 15,6% — із середнім та у 12,3% — із пізнім. Варіанти з високою пенетрантністю траплялися у 9,1%, 5,5% і 2,6% цих груп відповідно. Частота варіантів із помірною пенетрантністю становила 3,3%, 3,4% та 2,5%.

За словами однієї з авторок Зсофії К. Стадлер, сукупно патогенні варіанти з високою або помірною пенетрантністю, які можуть мати значення для стратегії лікування, виявили приблизно у 9,7% усіх учасників. Автори роботи, опублікованої в журналі Cancer Discovery, зазначили, що спадкова схильність до раку може виявлятися у будь-якому віці та що генетичне тестування слід розглядати для кожного пацієнта з онкологічним діагнозом.

Серед обмежень дослідження автори назвали його проведення в одному великому онкологічному центрі третинного рівня, нерівне представлення окремих видів раку та те, що когорта переважно складалася з осіб європейського й ашкеназького єврейського походження.

Читай нас у