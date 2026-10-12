Порушення зору пов’язали з вищим ризиком деменції в Гонконгу — News-Medical

Довготривале дослідження в Гонконгу за участю 15 576 людей віком від 65 років пов’язало помірне та тяжке порушення зору з вищим ризиком подальшого розвитку деменції. За даними News-Medical, за учасниками спостерігали до 16 років.

Як проводили дослідження

До вибірки ввійшли китайці, які проживали в громаді та на початку спостереження не мали деменції. Середній вік учасників становив 74,5 року, а 63,8% із них були жінками. Вони відвідували 18 державних центрів здоров’я для літніх людей у Гонконгу.

Гостроту зору на відстані оцінювали на початку дослідження та під час наступних обстежень за стандартною таблицею Снеллена з шести метрів. Учасники користувалися звичними для них засобами оптичної корекції. Для встановлення деменції застосовували критерії МКХ-10 або шкалу клінічної оцінки деменції, а діагнози незалежно переглядали геріатричні психіатри. Когнітивний стан також оцінювали тестами, що не потребують зорових завдань.

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Що виявили науковці

Помірне й тяжке порушення зору незалежно асоціювалося з підвищеним ризиком деменції. Швидше погіршення гостроти зору посилювало цей зв’язок у людей із гіршим зором. За оцінкою дослідників, тяжке порушення зору було пов’язане з приблизно на 2,1 року коротшим періодом життя без деменції протягом часу спостереження порівняно з нормальним зором.

Роботу опублікували в журналі Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. Автори зазначили, що показники гостроти зору можуть допомагати оцінювати подальший ризик деменції, однак корекція зору поки не доведена як спосіб запобігти цьому захворюванню.

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