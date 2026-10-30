Постійний літній час у США додасть 2 млрд темних шкільних поїздок — News-Medical

Дослідники Університету Вашингтона підрахували, що запровадження постійного літнього часу у США означало б щонайменше 2 млрд додаткових поїздок учнів до школи в темряві порівняно з нинішньою системою сезонного переведення годинників. Як повідомляє News-Medical, Палата представників США влітку схвалила законопроєкт про постійний літній час, однак документ наразі не просувається в Сенаті.

Розрахунки для штатів

Науковці проаналізували дані 14 із 19 штатів, які попередньо схвалили такий перехід. У розрахунках врахували час початку занять, кількість учнів, а також географічне розташування шкіл. За оцінками авторів, у штаті Вашингтон кількість поїздок до школи в темряві зросла б майже на 35 млн, а в Джорджії — на 71 млн.

Найсильніше зміна, за висновками дослідників, зачепила б громади на західній межі часових поясів і райони з раннім початком навчання. У Міссісіпі та Алабамі, де середній час початку занять припадає на період до 8:00, кількість таких поїздок могла б зрости приблизно з 2 млн до понад 20 млн у кожному штаті.

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Темрява та безпека дітей

Автори також проаналізували американські дані про дорожні зіткнення. За їхньою оцінкою, ймовірність смертельної аварії за участю пішохода шкільного віку в темні ранкові години була приблизно вдвічі вищою, ніж після сходу сонця. Дослідження опублікували 29 жовтня в журналі Current Biology.

Під час загальнонаціональної оцінки вчені припустили, що учні виходять з дому близько 8:00. Провідна авторка роботи Гвадалупе Родрігес Ферранте зазначила, що це доволі пізній час, тож реальна кількість поїздок у темряві може бути більшою. Дослідники також вказали, що постійний літній час може нівелювати переваги пізнішого початку занять для старшокласників, запровадженого з урахуванням особливостей циркадних ритмів підлітків.

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