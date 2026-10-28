Пожежа на звалищі в Дар-ес-Саламі тиждень огортала район димом — Health Policy Watch

У Дар-ес-Саламі, Танзанія, пожежа на звалищі Пугу-Кіньямвезі тривала тиждень, накривши димом сусідній малозабезпечений район. Місцеві жителі, зокрема родини з дітьми, повідомляли про труднощі з диханням через густий дим. Як повідомляє Health Policy Watch, пожежникам знадобилося кілька днів, щоб локалізувати вогонь.

Мати трьох дітей Естер Каїомбо розповіла, що прокинулася від запаху палаючого сміття, побоюючись пожежі у власному будинку. Вона хвилювалася за трирічну доньку Елізу, яка має астму. «Дим був таким густим, що моїй дочці стало важко дихати», — сказала Каїомбо.

Переповнене звалище

За даними міської ради Дар-ес-Салама, місто з населенням понад 6 млн людей щодня виробляє приблизно 5 600 тонн відходів, однак офіційно збирають менш як 40% цього обсягу. Звалище Пугу-Кіньямвезі займає 65 гектарів і щодня приймає близько 2 500 тонн змішаного сміття, що перевищує його можливості.

Керівник директорату з управління відходами міськради Філіп Бенно заявив, що органічні рештки виділяють метан, який у сухий сезон часто спричиняє пожежі. За його словами, влада шукає інвесторів для модернізації об'єкта та перетворення його на санітарний полігон із можливістю виробництва енергії з відходів. Водночас аналітики з питань політики вказують на регуляторні перешкоди та затримки з механізмами державно-приватного партнерства.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Забруднення повітря та ризики для здоров'я

Дослідження Дар-ес-Саламського технологічного інституту та Стокгольмського інституту довкілля, проведене на 14 станціях моніторингу з травня 2021 року до лютого 2022 року, зафіксувало добові концентрації дрібнодисперсного пилу PM2.5 до 130,45 мікрограма на кубічний метр. На станції Pugu Dampo показник був майже у дев'ять разів вищим за рекомендований ВООЗ рівень 15 мікрограмів на кубічний метр за 24 години.

Лікарка районної лікарні Ківуле Даніела Тарімо повідомила, що під час пожеж на полігоні зростає кількість звернень дітей з гострими нападами астми, бронхітом та інфекціями верхніх дихальних шляхів. За її словами, запаси бронхолітиків і педіатричних небулайзерних наборів у місцевих клініках під час тривалих епізодів задимлення можуть швидко вичерпуватися.

Експерти закликають розширити моніторинг якості повітря в містах Танзанії, оприлюднювати його показники та облаштовувати відкриті звалища системами належного поводження з відходами й збору метану.

Читай нас у