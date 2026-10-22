Працівники платять на 9% більше за сімейне медстрахування — STAT News

У 2026 році сума, яку працівники сплачують як страхові внески за сімейним планом медичного страхування, зросла на 9% і в середньому становить 7 471 долар. Такі дані містить опитування KFF про медичні пільги від роботодавців, про яке повідомляє STAT News. У дослідженні йдеться про страхове покриття, яке надають через роботу.

Зростання перевищило показники попередніх років

Підвищення внесків цього року перевищило темпи попередніх років, зафіксовані KFF. Організація раніше повідомляла про зростання на 6% та 7%. Працівники малих підприємств зіткнулися з іще більшим підвищенням вартості сімейного страхового покриття.

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Роботодавці беруть на себе більшу частину витрат

За даними STAT News, зростання страхових премій значною мірою пов’язане із загальним подорожчанням медичної допомоги. Водночас роботодавці наразі беруть на себе більшу частину цього зростання витрат. У матеріалі зазначають, що витрати на медичне страхування швидше зростають для людей, які мають покриття через роботу.

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