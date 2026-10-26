Препарат Merck знизив ризик смерті при раку ендометрію на третину — STAT News

У Мадриді, Іспанія, представили результати рандомізованого дослідження III фази, за якими таргетована хіміотерапія sacituzumab tirumotecan, або sac-TMT, знизила на третину ризик смерті серед пацієнтів із поширеним раком ендометрію. Препарат розробили Merck та китайська компанія Kelun-Biotech.

Результати дослідження

Рак ендометрію є поширеним гінекологічним онкологічним захворюванням. Про результати випробування, представлені в понеділок, повідомило STAT News.

У Китаї sac-TMT уже схвалений до застосування. У дослідженнях, які Kelun-Biotech проводила в країні, препарат також продемонстрував здатність подовжувати виживаність пацієнтів із кількома типами раку.

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Глобальна програма Merck

Merck проводить 18 глобальних досліджень III фази sac-TMT, з яких 10 стосуються жіночих онкологічних захворювань. Компанія планує використати результати для отримання дозволів на препарат у США, Європі та інших країнах за межами Китаю.

Для Merck цей препарат має важливе значення у зв'язку з очікуваною втратою патентного захисту імунотерапії Keytruda у 2028 році.

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