Препарат сповільнив ріст пухлин у мишей у дослідженні раку легень — News-Medical

Команда під керівництвом фахівців UTHealth Houston визначила потенційну мішень для лікування певного підтипу недрібноклітинного раку легень. У мишачих моделях препарат, що зменшував залежність ракових клітин від ферменту фосфоліпази D1 (PLD1), суттєво сповільнив ріст пухлин без інших негативних наслідків для здоров’я тварин, повідомляє News-Medical.

Роль PLD1

Роботу очолив Сяочао Тан, доцент кафедри інтегративної біології та фармакології Медичної школи Макговерна при UTHealth Houston. Результати опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники вивчали роль апарату Гольджі у певному підтипі недрібноклітинного раку легень. Це найпоширеніший вид раку легень, який часто діагностують уже після поширення захворювання на інші частини організму. Апарат Гольджі модифікує, сортує та пакує білки для транспортування в інші частини клітини або для секреції назовні.

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Ділянка 3q хромосоми

У попередніх роботах команда встановила, що клітини раку легень мають додаткові копії ділянки 3q хромосоми, яка кодує кілька білків, пов’язаних з апаратом Гольджі. У новому дослідженні в цій ділянці виявили ген, що кодує фермент PLD1.

За даними авторів, ракові клітини виробляють незвично високі рівні PLD1 і через апарат Гольджі вивільняють речовини, які сприяють росту та виживанню пухлин. Результати дослідів на мишах вказують, що вплив на секреторний механізм апарату Гольджі може бути перспективним напрямом для дослідження лікування різних типів раку.

Автори також зазначили, що додаткові копії ділянки 3q хромосоми трапляються за раку голови та шиї, а також раку стравоходу. Тому, за їхньою оцінкою, такий підхід потенційно може бути корисним і для цих онкологічних захворювань.

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