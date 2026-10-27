Президент Трамп оголосив у США програму на понад $250 млн для медсестер — The Hill

Президент США Дональд Трамп оголосив про федерально-штатну ініціативу обсягом понад 250 млн доларів для залучення та утримання медсестер у будинках для літніх людей. Ініціативу реалізовуватимуть через Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), повідомляє The Hill.

Гранти для роботи в громадах

За словами Трампа, програма має підтримати тисячі медсестер і студентів медсестринських спеціальностей по всій країні, зокрема тих, хто працює в сільських громадах. Президент також заявив, що медсестри зможуть отримати гранти до 50 тис. доларів за роботу в сільській місцевості або в закладах із нестачею персоналу.

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Фонд і довгостроковий догляд

Трамп заявив, що початковий обсяг фонду був майже утричі меншим, а збільшити його вдалося за участі губернаторів штатів. Раніше цього місяця демократи в Сенаті США оприлюднили пропозиції щодо оновлення американської системи довгострокового догляду, яка охоплює допомогу вдома та будинки для літніх людей.

Сенатор-демократ Рон Вайден заявив, що Конгрес десятиліттями не ухвалював комплексних інвестицій у інфраструктуру та фінансування довгострокового догляду, хоча така системна підтримка необхідна.

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