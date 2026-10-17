Присяжні в Бостоні оцінюють суперечливі версії у справах Сабатіні — STAT News

У Бостоні колегія з 12 присяжних оцінює суперечливі версії у двох цивільних позовах, пов’язаних із молекулярним біологом Девідом Сабатіні. Процес тривав три тижні. Перед ухваленням вердикту присяжні мають оцінити години конфліктних свідчень, взаємні звинувачення та текстові повідомлення, якими обмінювалися двоє науковців.

Суперечливі версії

Як повідомляє STAT News, одна з версій полягає в тому, що Сабатіні, будучи наставником, нібито примушував молодшу колегу до сексу та підтримував вороже робоче середовище у своїй лабораторії в Кембриджі. Інша версія подає науковця як жертву відкинутої колишньої коханої та руху #MeToo, який, за цією версією, зайшов надто далеко.

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Контекст справи

Судовий процес висвітлив питання владних відносин і поблажливих сексуальних норм у Whitehead Institute, де Сабатіні керував власною лабораторією. У матеріалі зазначається, що багаторічний конфлікт показує специфіку провідних наукових лабораторій, директори яких мають значний вплив. Він також порушує питання про збереження професійних меж у згуртованих і різноманітних колективах в умовах зміни поведінкових стандартів.

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