Пробіотик пов’язали з кращими результатами когнітивних тестів — ScienceAlert

У Південній Кореї 24-тижневе клінічне дослідження за участю літніх людей із ранніми когнітивними порушеннями показало, що щоденний прийом мультиштамового пробіотика був пов’язаний із кращими результатами частини когнітивних тестів. У групі, що отримувала добавку, також суттєво знизився рівень pTau181 у плазмі крові — біомаркера, пов’язаного з хворобою Альцгеймера, повідомляє ScienceAlert.

Як проводили дослідження

Випробування відбулося в межах південнокорейської довготривалої когорти Gwangju Alzheimer's Disease and Related Dementias. У ньому взяли участь 87 людей: 40 завершили 24-тижневий курс пробіотика, а 47 — прийом плацебо. Спочатку в дослідженні рандомізували 100 учасників. Ані учасники, ані дослідники не знали, хто отримує добавку, а хто — плацебо.

Пробіотик під кодовою назвою KL-P301 містив три бактеріальні штами, зокрема Bifidobacterium animalis, Limosilactobacillus fermentum і Levilactobacillus brevis. Учасники могли вживати порошок окремо або розчиняти його у воді.

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Зміни показників

Наприкінці дослідження учасники групи пробіотика мали значуще кращі результати за шкалою Clinical Dementia Rating. Також поліпшилися результати завдань на інтерпретацію візуальної інформації, просторову організацію та малювання складних фігур, хоча не всі порівняння з групою плацебо були статистично значущими.

pTau181 є фосфорильованою формою тау-білка, яку вимірюють у крові; її рівень може відображати зміни у мозку, пов’язані з хворобою Альцгеймера. За деменції тау-білки можуть аномально згортатися й утворювати скупчення в клітинах мозку. Автори наголошують, що результати не доводять прямого зменшення таких скупчень у мозку внаслідок прийому пробіотиків.

Зміни більшості маркерів запалення були невеликими, однак рівень IL-1β у групі пробіотика знизився більше, ніж у групі плацебо. Дослідники вважають результати попередніми та закликають провести масштабніші й триваліші випробування із застосуванням ПЕТ-візуалізації тау-білка та амілоїду β.

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