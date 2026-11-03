Професорка UIC отримала $1,2 млн на дослідження відновлення дентину — News-Medical

Професорка кафедри оральної біології Стоматологічного коледжу Університету Іллінойсу в Чикаго Енн Джордж (Anne George) отримала грант у розмірі $1,2 млн від Національного інституту стоматологічних і черепно-лицевих досліджень, що входить до складу Національних інститутів здоров’я США. Кошти спрямують на вивчення білка дентин-фосфофорину, який у перспективі може бути використаний для відновлення дентину в пошкоджених зубах, повідомляє News-Medical.

Білок у структурі зуба

Дентин-фосфофорин переважно міститься в дентині — мінералізованій тканині, що становить основну масу зуба під емаллю. У джерелі його називають найкислішим білком у природі. Він допомагає кальцифікації білкової матриці, з якої формується дентин.

Команда Джордж планує з’ясувати, як цей білок допомагає одонтобластам — клітинам, що утворюють дентин, — і стовбуровим клітинам зубної пульпи виживати в середовищі з високим вмістом кальцію. Дослідники припускають, що білок може захищати ці клітини та зберігати їхню здатність утворювати здорову тканину зуба протягом його існування.

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Роль аутофагії

Новий проєкт зосередиться на ролі дентин-фосфофорину в аутофагії — клітинному процесі, за якого клітина видаляє старі або пошкоджені компоненти та переробляє їх. У зубній пульпі, м’якій живій центральній частині зуба, цей механізм може виконувати важливу захисну функцію під час запалення або травми.

Науковці вважають, що білок може допомагати стовбуровим клітинам пульпи долати пов’язаний із кальцієм стрес, виживати та перетворюватися на клітини, відповідальні за утворення дентину. Дослідження поєднає роботу з людськими стовбуровими клітинами зубної пульпи та моделі на тваринах, щоб вивчити молекулярні шляхи, які регулюють аутофагію і регенерацію тканин.

Можливе відновлення дентину

За словами Джордж, сучасні стоматологічні методи лікування переважно передбачають видалення дефектів, зокрема каріозних порожнин, і зупинення їхнього поширення. Її група вивчає можливість застосування таких білків у каркасі, який можна розміщувати в порожнині зуба для відновлення дентину. Мета цього підходу — створити живу матрицю, здатну стримувати поширення карієсу та зберігати функцію зуба.

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