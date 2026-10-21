Профіль 67 метаболітів пов’язали з нижчою смертністю у чотирьох когортах — News-Medical

В Іспанії та США учасники з вищими показниками метаболітного профілю, пов’язаного із середземноморською дієтою, мали на 23% нижчий відносний ризик смерті порівняно з людьми з найнижчими показниками. Такий зв’язок виявили в іспанському дослідженні PREDIMED та трьох незалежних когортах у США, повідомляє News-Medical.

Аналіз крові та тривале спостереження

Науковці використали раніше розроблений і валідований показник, що складається з 67 метаболітів у плазмі крові. Його застосували для оцінювання прихильності до середземноморського раціону, до якого входять оливкова олія, овочі, фрукти, бобові, горіхи та риба. Такий біологічний маркер може доповнювати дані харчових анкет, у яких учасники самостійно повідомляють про свій раціон.

У PREDIMED проаналізували дані 1880 учасників із високим серцево-судинним ризиком, які на початку дослідження не мали серцево-судинних захворювань. Середній період спостереження становив близько 13,2 року. Люди з найвищої третини показників метаболітного профілю мали на 23% нижчий відносний ризик смерті, ніж учасники з найнижчої третини. Зростання показника на одне стандартне відхилення пов’язували зі зниженням відносного ризику смерті на 19%.

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Результати в американських когортах

Висновки перевірили на даних 12 704 учасників досліджень Nurses’ Health Studies I і II та Health Professionals Follow-up Study у США. За середній період спостереження у 25 років зареєстрували 4111 смертей, зокрема 845 від серцево-судинних захворювань і 1231 від раку. Учасники з найвищої п’ятої частини показників також мали на 23% нижчий відносний ризик смерті, ніж люди з найнижчої п’ятої частини.

Вищі показники профілю в обох вибірках пов’язували і з нижчою смертністю від серцево-судинних причин. Водночас після повного врахування чинників зв’язок зі смертністю від раку не був статистично значущим. Автори наголосили, що аналіз мав спостережний характер, тому результати не доводять, що зміна харчування або підвищення показника метаболітів безпосередньо знижує смертність.

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