Профілі антитіл можуть вказати на ВЗК за 10 років до діагнозу — The Guardian

Профілі антитіл у крові можуть допомогти виявляти ризик запальних захворювань кишківника приблизно за десять років до встановлення діагнозу. Про результати дослідження повідомляє The Guardian.

До запальних захворювань кишківника належать хвороба Крона та виразковий коліт. Зазвичай їх починають лікувати лише після появи симптомів, коли кишківник уже може бути пошкоджений. Науковці вважають, що виявлені сигнали імунної системи можуть у перспективі сприяти ранньому виявленню таких станів.

Аналіз зразків військових США

Команда науковців з Медичного центру Університету Гронінгена, медичної школи Ікана при Маунт-Синай та Медичного університету Відня проаналізувала 2 тис. зразків крові 500 військовослужбовців США. У 200 учасників згодом діагностували хворобу Крона, ще у 200 — виразковий коліт. У решти 100 людей не розвинулося жодне з цих двох захворювань.

Зразки перевіряли на антитіла, які імунна система могла виробляти у відповідь на сотні тисяч фрагментів білків бактерій, вірусів, харчових продуктів і власних тканин організму.

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Різні сигнали для хвороби Крона й коліту

У людей, яким пізніше встановили діагноз хвороби Крона, частіше фіксували антитіла до вірусу Епштейна — Барр. Відмінності були помітні приблизно за десятиліття до діагнозу. Найвиразніший сигнал спостерігали в учасників, у яких згодом розвинулася тяжча, ускладнена форма захворювання, здатна спричиняти звуження кишківника або утворення аномальних каналів.

У тих, хто надалі захворів на виразковий коліт, виявили інший профіль антитіл, зокрема антитіла до одного з власних білків організму. Результати опублікували в журналі Gut і представили на конгресі United European Gastroenterology у Барселоні.

Автори наголошують, що висновки треба підтвердити в інших групах людей. Дослідження виявило зв’язок між імунними сигналами та подальшим розвитком захворювань, але не доводить, що інфекції спричиняють запальні захворювання кишківника. Гастроентеролог Джеймс Ліндсей, який не брав участі в роботі, зазначив, що методика наразі є дослідницьким інструментом і ще не готова для клінічного застосування.

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