Профспілка заявила про запах тіл, що розкладаються, у лікарні Дарвіна — ABC News Australia

Працівники Королівської лікарні Дарвіна в Австралії скаржаться на погіршення самопочуття через запах тіл, що розкладаються, з переповненого моргу. Про це повідомляє ABC News Australia з посиланням на профспілку Health Services Union.

Скарги працівників патологоанатомічної служби

Секретар відділення HSU у Південній Австралії та Північній території Біллі Елрік заявив, що співробітники патологоанатомічної служби, зокрема медичні науковці, працюють безпосередньо над застарілим моргом лікарні. За його словами, ці приміщення мають спільну систему кондиціонування, через яку запахи регулярно поширюються до робочих зон.

За твердженням Елріка, працівники повідомляли про нездужання, нудоту та психосоціальні травми після контакту із запахом тіл, що розкладаються. Найгірша ситуація, за його словами, виникає, коли до моргу доставляють тіла, які вже перебувають у стані розкладання. Профспілка також заявляє, що морг регулярно переповнений і не має належних умов для поводження з такими тілами.

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Елрік сказав, що йому відомо про понад десяток скарг працівників до уряду Північної території. За його словами, у відповідь персоналу пропонували освіжувачі повітря та маски. Попередній лейбористський уряд Північної території у 2023 році оголошував про будівництво нового моргу, однак ці плани не були реалізовані.

Ремонти моргу та скарги на плісняву

Міністр охорони здоров’я Північної території Стів Еджінгтон заявив, що точну причину проблеми в морзі ще встановлюють, зокрема перевіряють систему кондиціонування. У травневому бюджеті на морг передбачили 3 млн доларів: 1 млн доларів на новий проєкт і 2 млн доларів на ремонт та технічне обслуговування.

Профспілка також стверджує, що влада недостатньо реагує на скарги щодо плісняви в Casuarina Plaza, де розміщені офіси NT Health, та в лікарні Аліс-Спрінгс. Працівники, за даними HSU, повідомляли про запаморочення, головний біль та інші симптоми. Еджінгтон зазначив, що відомство шукає альтернативне приміщення для персоналу Casuarina Plaza, проводить глибоке прибирання та має з’ясувати причини появи плісняви в Аліс-Спрінгс. Профспілка розглядає звернення до Комісії з чесної праці, якщо проблеми не усунуть.

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