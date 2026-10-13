Прогноз магнітних бур на 13–14 жовтня 2026 року та очікування від сонячної активності

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13–14 жовтня варто стежити за прогнозами геомагнітної активності, адже інтенсивність магнітних бур може змінюватися залежно від процесів на Сонці. Під час таких явищ деякі люди скаржаться на головний біль, втому та погіршення самопочуття, однак прямий зв’язок цих симптомів із магнітними бурями не має однозначного наукового підтвердження.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У вівторок, 13 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

У середу, 14 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA

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