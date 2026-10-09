Програма H2GO у США допомогла знизити скоригований ІМТ у дітей — News-Medical

У Массачусетсі, США, програма H2GO!, спрямована на скорочення споживання солодких напоїв і популяризацію води, забезпечила більше зниження zBMI — показника ІМТ з урахуванням віку та статі — у дітей порівняно з контрольною групою. Результати кластерного рандомізованого дослідження, опублікованого в JAMA Network Open, повідомляє News-Medical.

У дослідженні взяли участь 437 дітей віком від 8 до 13 років, які відвідували осередки Boys & Girls Clubs. Навчені працівники клубів провели 12 очних групових занять для дітей, а також заходи з участю одного з батьків або опікуна. Програма включала дегустації, демонстрації кількості цукру в напоях, творчі проєкти та домашні завдання про важливість споживання води.

Зміни у споживанні напоїв

На початку дослідження учасники в середньому випивали 12 унцій солодких напоїв і 24 унції води на день. Через 12 місяців діти з групи H2GO! повідомили про зменшення щоденного споживання солодких напоїв у середньому на 3,6 унції та збільшення споживання води на 6,6 унції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шеститижнева програма проводилася кількома хвилями у 2020–2025 роках. Її реалізовували в позашкільному середовищі Boys & Girls Clubs, де діти беруть участь у програмах після уроків і влітку.

Результати щодо категорій ІМТ

У дослідницькому аналізі автори встановили, що майже 30% учасників H2GO! за 12 місяців перейшли до нижчої категорії ІМТ, тоді як у контрольних осередках цей показник становив 18%. Серед дітей, які на початку мали надлишкову вагу, до категорії здорової ваги перейшли 44,4% учасників програми проти 31,6% у групі порівняння. До категорії ожиріння перейшли 5,6% дітей у H2GO! та 21,1% у контрольних осередках.

Серед учасників, які на початку мали ожиріння, до нижчої категорії ІМТ перейшли 47,5% дітей у групі H2GO! і 36,7% у групі порівняння. Автори зазначили, що споживання напоїв учасники повідомляли самостійно, а через відмінності у вимірюваннях і можливий вплив інших чинників потрібні подальші дослідження.

Читай нас у