Програма в Австралії поліпшила показники ризику деменції — News-Medical

Дослідники Університету Монаша в Австралії встановили, що 12-місячна програма зі зниження ризику деменції, яку проводили медсестри закладів загальної медичної практики, поліпшила розрахункові показники ризику в людей середнього віку. Як повідомляє News-Medical, результати опублікували у журналі The Lancet Regional Health – Western Pacific.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь понад 403 дорослих віком від 45 до 65 років, які мали чинники ризику, на які можна впливати. Дослідження охопило 31 австралійську практику загальної медицини.

Учасники основної групи протягом року пройшли п’ять консультацій із медсестрами, отримали індивідуальний план дій та доступ до застосунку HAPPI MIND для самоконтролю і відстеження цілей. Контрольній групі надали результати стандартної оцінки ризиків та інформаційні матеріали.

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Які показники змінилися

Поліпшення показників зафіксували у 56% учасників програми, тоді як у групі порівняння цей результат мали 44%. У джерелі зазначається, що ці зміни насамперед пов’язували зі зростанням фізичної активності, більшим споживанням риби та сприятливішими показниками індексу маси тіла.

Співавторка дослідження Аманда Кросс наголосила, що впродовж 12 місяців науковці оцінювали зміни розрахункового профілю ризику, а не фактичні довгострокові діагнози деменції чи запобігання когнітивному спаду. Надалі команда планує проаналізувати дані 36-місячного спостереження, щоб визначити, чи збережуться ранні зміни протягом тривалішого часу.

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