Протокол ROCKY пов’язали з 0,8% тяжких ускладнень при біопсії нирок — News-Medical

У проспективному дослідженні застосування стандартизованого протоколу ROCKY під час біопсії нирок у пацієнтів із визначеними ознаками високого ризику пов’язали з низькою частотою тяжких ускладнень. Результати, які представлять на конференції ASN Kidney Week 2026, що триватиме 22–25 жовтня, повідомляє News-Medical.

Результати понад тисячі процедур

Дослідження охопило 1 096 біопсій нирок, проведених пацієнтам із заздалегідь визначеними факторами високого ризику. Тяжкі ускладнення зафіксували у 0,8% випадків. У дослідженні не було випадків видалення нирки або смертей, пов’язаних із процедурою.

Частота тяжких ускладнень статистично суттєво не відрізнялася між біопсіями, які проводили стаціонарним та амбулаторним пацієнтам. Автори також повідомили, що в усіх процедурах було досягнуто діагностичної точності.

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Що передбачає протокол

ROCKY розшифровується як Renal-biopsy Optimized Care and Knowledge Yielding safety. Він поєднує структуровані етапи оцінювання пацієнта перед біопсією, корекцію чинників ризику, проведення процедури під ультразвуковим контролем і систематичне спостереження після неї.

За даними дослідників, старший вік, порушення функції нирок, прийом антиагрегантів або антикоагулянтів не були незалежно пов’язані з тяжкими ускладненнями. Кореспондентний автор дослідження Даріо Роккателло з Туринського університету зазначив, що стандартизований підхід може розширити доступ до біопсії для пацієнтів, яким її раніше могли не проводити через вік, ожиріння, діаліз, антитромботичне лікування чи анатомічні особливості.

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