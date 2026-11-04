Пульсоксиметрія може недооцінювати тяжкість апное у темношкірих пацієнтів — News-Medical

Дослідники Mass General Brigham дійшли висновку, що оцінювання апное уві сні за даними пульсоксиметрії може недовраховувати порушення дихання у темношкірих учасників. Як повідомляє News-Medical, це потенційно може впливати на визначення тяжкості обструктивного апное уві сні та класифікацію стану.

Різниця у фіксації епізодів

У дослідженнях сну падіння рівня кисню в крові, яке вимірює пульсоксиметр, використовують для визначення порушень дихання, що враховують під час оцінювання тяжкості апное. Науковці проаналізували дані двох незалежних когорт — Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis та Sleep Heart Health Study.

Вони порівняли показники тяжкості, засновані на зниженні насичення крові киснем, із двома показниками, що не залежать від сатурації: потоком повітря та реакцією серцевого ритму. Частка подій, визначених за потоком повітря та таких, що відповідали критерію зниження сатурації на 4%, була на 21% нижчою серед темношкірих учасників у когорті MESA та на 20% нижчою в дослідженні SHHS, ніж серед білих учасників.

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Показники серцевого ритму

Оцінювання за реакцією серцевого ритму не виявило подібної расової різниці. На думку дослідників, це свідчить, що розбіжність може бути пов’язана з оцінюванням за рівнем кисню, а не з меншою кількістю самих порушень дихання.

Показник тяжкості на основі серцевого ритму також був пов’язаний із серцево-судинними подіями або смертю серед темношкірих учасників в обох когортах. Водночас показники, засновані на рівні кисню, не мали статистично значущого зв’язку з такими наслідками. Автори наголосили, що не пропонують різні діагностичні пороги залежно від раси, а вказують на потребу в точних і надійних вимірюваннях для всіх пацієнтів.

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