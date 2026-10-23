Рада Клінічного центру NIH підтримала заяву голови щодо клініки Кеннеді — Ars Technica

У США рада, що здійснює нагляд за Клінічним центром Національних інститутів здоров’я (NIH), одностайно підтримала висловлювання свого голови Джека Леслі щодо клініки для вивчення можливих ушкоджень, пов’язаних із вакцинами. Леслі розкритикував церемонію її презентації за участю секретаря Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та застеріг, що політичне позиціонування ініціативи може підірвати довіру до лікарні, повідомляє Ars Technica.

Критика церемонії

Кеннеді несподівано з’явився на церемонії перерізання стрічки з нагоди відкриття клініки. У заході взяли участь люди, які заявляли, що зазнали шкоди від вакцин. Вони сиділи за табличками, що називали їх постраждалими від вакцин, і спілкувалися з Кеннеді та іншими високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа.

Леслі наголосив, що не заперечує проти досліджень можливих ушкоджень, пов’язаних із вакцинами. За його словами, серйозні реакції трапляються рідко, але є реальними, а люди, які вважають, що зазнали шкоди, заслуговують на серйозне ставлення, повагу та відповіді.

Протокол ще розглядають

NIH уже десятиліттями проводить дослідження безпеки та ефективності вакцин і має Центр оцінювання вакцин у складі Клінічного центру. Генеральний директор лікарні Джонатан Грін заявив, що ініціатива Кеннеді не передбачає додаткового фінансування чи окремого приміщення, а є окремим протоколом у межах наявного центру.

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За словами Гріна, протокол має пройти ретельну наукову та етичну перевірку перед упровадженням, і на час засідання він іще перебував на розгляді.

Застереження щодо довіри

Леслі заявив, що таблички на церемонії фактично проголошували висновок, якого дослідження ще не зробило. На його думку, якщо дослідження виявить шкоду, його результати можуть відкинути через багаторічні заяви Кеннеді про небезпеку вакцин. Якщо ж шкоди не виявлять, пацієнти можуть вважати клініку фіктивною.

Після виступу Леслі один із членів ради запропонував підтримати його заяву. Пропозицію одразу підтримали, а під час голосування рада схвалила її одностайно.

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