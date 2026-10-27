Рада UNAIDS відхилила згортання програми та обрала трансформацію — Health Policy Watch

Координаційна рада Спільної програми ООН з ВІЛ/СНІДу UNAIDS відхилила пропозицію Генерального секретаря ООН згорнути програму до кінця року. На спеціальному засіданні рада підтримала її перетворення на менший і більш зосереджений центр, повідомляє Health Policy Watch.

Виконавча директорка UNAIDS Вінні Б’яньїма заявила, що рада вирішила не згортати програму, а трансформувати й посилити її. За її словами, збереження спільної програми є лише початком, після чого необхідно належно провести її перетворення.

Перехідна група

Рада доручила виконавчій директорці створити перехідну робочу групу. До неї мають увійти представники секретаріату та співспонсорів програми, а також двоє представників спільнот, яких висуне делегація неурядових організацій при раді.

Група співпрацюватиме з країнами, що впроваджують програми, консультуватиметься із зацікавленими сторонами та підготує повністю прорахований план реалізації переходу. Термін повноважень Б’яньїми завершується наприкінці грудня, тож Генеральному секретарю ООН потрібно буде призначити тимчасового керівника для управління перехідним процесом.

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Функції нового центру

Робоча група пропонує зберегти компактніший секретаріат, який зосередиться на чотирьох напрямах: лідерстві й адвокації, скликанні та координації, підзвітності, даних і цілях, а також підтримці спільнот. Секретаріат має забезпечувати координацію спільних дій ООН щодо ВІЛ і керівництво реалізацією Глобальної стратегії боротьби зі СНІДом, яка має на меті покласти край СНІДу до 2030 року.

Технічні та програмні функції пропонують передати десятьом агентствам ООН і Світовому банку, які є співспонсорами UNAIDS. Присутність програми в країнах надалі може інтегруватися до національних установ, водночас спільна програма має зберегти присутність у всіх регіонах.

Чисельність персоналу секретаріату вже скоротили з 608 до 294 працівників. Бюджет секретаріату на 2026 рік становить 85,1 млн доларів: 55% передбачено на персонал, а 39% — на діяльність. Серед невирішених питань залишаються тривалість перехідного періоду, формат присутності UNAIDS у країнах і призначення постійного або тимчасового виконавчого директора.

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