Раннє плавання пов’язали з успішністю дітей у навчанні — News-Medical

Чотирирічне дослідження, яке охопило майже 7 тисяч учасників опитувань і 177 дітей, яких тестували індивідуально, пов’язало ранні заняття плаванням із кращими показниками у навчанні та соціальному розвитку. Як повідомляє News-Medical, висновки дослідження розглянула й розширила почесна професорка Університету Канберри Робін Йоргенсен у книжці Why Young Children Should Learn to Swim.

Результати оцінювання

Дослідники застосували шкали розвитку рухових навичок Peabody Developmental Motor Scales та тести Woodcock-Johnson III, результати яких зіставляли з даними національного перепису населення. За даними дослідження, діти віком до п’яти років, які займалися плаванням, могли випереджати вікові орієнтири з грамотності, лічби та здатності виконувати інструкції на 5–18 місяців. У матеріалі зазначено, що така тенденція простежувалася незалежно від соціально-економічного становища сімей.

Йоргенсен наголосила, що ці результати не означають, ніби діти, які вчаться плавати, є від природи розумнішими. На її думку, уроки допомагають формувати навички, які можна застосовувати у школі. Наприклад, коли дитина рахує рухи ногами разом з інструктором, вона опановує послідовність чисел і співвідношення між числом та предметом.

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Вартість і доступність уроків

Авторка також звернула увагу на нерівний доступ до занять. Вона назвала вартість уроків найбільшою перешкодою для участі, оскільки більшість шкіл плавання працюють як комерційні заклади. За її аналізом, особливо гостро проблема доступності стоїть у США та Китаї, де регулярні уроки можуть дозволити собі лише заможні родини.

Географічна віддаленість також ускладнює доступ до басейнів. В Австралії сім’ям із віддалених фермерських господарств іноді доводиться долати сотні кілометрів до найближчого басейну. Йоргенсен закликала уряди розглянути субсидії або програми плавання для сімей, які не можуть оплатити уроки, зазначивши, що якісні заняття можуть допомогти дітям підготуватися до перших років навчання у школі.

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