Ранній Альцгеймер пов’язали з удвічі швидшим накопиченням тау — News-Medical

У США дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско встановили, що в пацієнтів із раннім початком хвороби Альцгеймера відкладення білка тау є масштабнішими, а його накопичення відбувається більш ніж удвічі швидше, ніж у людей із пізнім початком захворювання. Симптоми ранньої форми хвороби з’являються до 65 років. Про результати дослідження повідомляє News-Medical.

Науковці зазначили, що тау за раннього початку хвороби поширюється багатьма ділянками головного мозку. На їхню думку, це може пояснювати, чому така форма Альцгеймера зазвичай прогресує швидше та частіше супроводжується нетиповими синдромами, які стосуються мовлення, зорово-просторових навичок і виконавчих функцій.

Дані понад 600 пацієнтів

Автори роботи проаналізували дані 390 учасників Longitudinal Early-Onset Alzheimer’s Disease Study, середній вік яких становив 59 років, а також 211 пацієнтів із пізнім початком хвороби з Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative із середнім віком 78 років. Усі учасники мали легкі когнітивні порушення або легку деменцію, пов’язані з хворобою Альцгеймера, і проходили ПЕТ-сканування, яке показало накопичення амілоїду.

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Частині учасників повторно провели тау-ПЕТ-сканування із середньою тривалістю спостереження два-три роки, що дало змогу відстежити зміни з часом. Серед пацієнтів із раннім початком захворювання кожен п’ятий мав прояви, де порушення пам’яті не були домінантним симптомом. Водночас понад 99% пацієнтів із пізнім початком хвороби, для яких були доступні дані про симптоми, мали форму з переважним порушенням пам’яті.

Нетипові симптоми та питання лікування

За словами одного зі старших авторів Рено Ла Жуа, у деяких пацієнтів із ранньою формою хвороби можуть виникати труднощі з інтерпретацією побаченого за нормальних результатів огляду очей, оцінюванням відстані або читанням. Інші можуть мати проблеми з добором слів, розумінням довгих речень, увагою, плануванням, розв’язанням проблем і пристосуванням до змін.

Дослідження опублікували 4 листопада в журналі Science Translational Medicine за підтримки Національного інституту старіння США. Відомі мутації, що спричиняють хворобу, були критерієм виключення з роботи. Автори наголосили, що відмінності між ранньою та пізньою формами були значно виразнішими для тау, ніж для амілоїду. Дослідження не перевіряло лікування, однак науковці припустили, що пацієнти з раннім початком хвороби можуть бути кандидатами для клінічних випробувань комбінованих підходів, спрямованих і на амілоїд, і на тау.

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