Відновлення нормального серцевого ритму упродовж восьми тижнів після ішемічного інсульту пов’язане з нижчим ризиком повторного інсульту або системної емболії у пацієнтів із фібриляцією передсердь. Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого 21 жовтня 2026 року в журналі Neurology, повідомляє News-Medical.

Дані дослідження

Дослідники проаналізували дані 14 355 госпіталізованих пацієнтів з ішемічним інсультом і фібриляцією передсердь. Їхній середній вік становив 83 роки. Ранній контроль ритму отримали 268 учасників, або 2% вибірки: 206 лікували медикаментами, 68 пройшли катетерну абляцію, ще 32 — електричну кардіоверсію. Частина пацієнтів отримала більш ніж один вид лікування.

За 23 583 людино-роки спостереження повторний ішемічний інсульт або системна емболія сталися у 1 257 учасників. Серед них 13 осіб отримували ранній контроль ритму, а 1 244 — ні. Під час аналізу автори врахували відмінності між групами, зокрема супутні захворювання, ступінь крихкості організму та тяжкість інсульту.

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Результати та обмеження

За п’ять років ризик повторного інсульту або системної емболії становив 8% у групі раннього контролю ритму проти 14% серед тих, хто такого лікування не отримував. Автори пов’язали раннє відновлення ритму зі зниженням ризику інсульту або емболії на 44%, а ризику смерті від усіх причин — на 28%.

Один з авторів роботи, Юїчі Іманака з Кіотського університету, зазначив, що антикоагулянти призначають після ішемічного інсульту для профілактики повторних випадків, а ранній контроль ритму може бути ще однією стратегією запобігання. Водночас дослідження не доводить, що саме контроль ритму запобігає повторному інсульту, а лише виявляє зв’язок. Автори також назвали обмеженням невелику кількість учасників, які отримали таке лікування, і зазначили потребу в дослідженнях на більших групах.

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