Редлайнінг у Массачусетсі пов’язали з 86% вищою смертністю — News-Medical

У штаті Массачусетс у США райони з найнижчими оцінками на історичних картах редлайнінгу мали на 86% вищий річний рівень смертності від передозувань, пов’язаних з опіоїдами, ніж райони з найвищими оцінками. Про це йдеться у повідомленні News-Medical про дослідження науковців Boston Medical Center.

Дані дослідження

Дослідники проаналізували 326 переписних дільниць Массачусетсу, для яких було достатньо даних історичних карт. У цих дільницях упродовж 2015–2019 років від передозувань, пов’язаних з опіоїдами, померли 1829 дорослих.

Порівняно з дільницями категорії «найкращі», скориговані показники смертності були на 53% вищими в районах категорії «все ще бажані» та на 61% вищими в районах, позначених як такі, що занепадають. Відмінності залишалися статистично значущими після врахування расового й етнічного складу, вікової структури населення районів та показника соціальної вразливості.

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Історичний контекст

Карти редлайнінгу в 1930-х роках створювала Home Owners’ Loan Corporation. Вони оцінювали райони від «найкращих» до «небезпечних» за критеріями, що відображали дискримінаційні підходи до кредитування та ставили в невигідне становище темношкірі й іммігрантські громади. Науковці зазначили, що такі оцінки сприяли тривалому недоінвестуванню районів.

Автори наголосили, що аналіз виявив зв’язок між історичними оцінками редлайнінгу та смертністю від передозувань, але не доводить, що саме редлайнінг спричинив цю різницю. Дослідження також не охоплювало неміські громади, яким історичних оцінок не присвоювали.

На думку дослідників, інвестиції у житло, економічні можливості, доступ до медичної допомоги та громадські ресурси можуть відіграти роль у зниженні ризику передозувань. За даними Департаменту громадського здоров’я Массачусетсу, загальна кількість смертей від передозувань, пов’язаних з опіоїдами, у штаті зменшилася майже на 60% у 2022–2025 роках і вперше за понад десятиліття опустилася нижче 1000.

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