Регулятори Массачусетсу ініціювали відкликання ліцензій RegalCare — STAT News

Регулятори штату Массачусетс 13 жовтня розпочали процедуру відкликання всіх ліцензій мережі будинків догляду RegalCare, яка має 12 закладів у штаті. Компанія базується в Нью-Джерсі, повідомляє STAT News.

Посилений нагляд

Попри початок процедури, RegalCare не втратить контроль над своїми закладами негайно. Як повідомили посадовці Департаменту охорони здоров’я Массачусетсу, на час розгляду питання заклади мережі перебуватимуть під посиленим наглядом відомства.

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Контекст розслідування

Крок регуляторів відбувся після розслідування команди Spotlight газети The Boston Globe. У ньому описано зміни, що сталися після придбання закладів генеральним директором RegalCare Елі Мірлісом.

За даними розслідування The Boston Globe, після пандемії RegalCare активно купувала будинки догляду в Массачусетсі, скорочувала витрати, а якість догляду в багатьох закладах погіршилася. Журналісти також повідомили про суттєве скорочення витрат на медсестринські та інші послуги, тоді як кошти спрямовувалися до пов’язаних бізнесів, якими володіє Мірліс.

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