Резервісти заявили, що ЦАХАЛ не встигає за попитом на психдопомогу — Jerusalem Post

В Ізраїлі Армія оборони Ізраїлю та Міністерство оборони, за словами військовослужбовців резерву, не встигають задовольняти зростаючий попит на допомогу у сфері психічного здоров’я після майже трьох років інтенсивних бойових дій на кількох фронтах. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Співрозмовники видання стверджують, що тисячі резервістів після тривалих бойових розгортань виїжджають за кордон, щоб відвідувати спеціалізовані програми та отримувати лікування через приватні некомерційні організації. Один зі співрозмовників наголосив на потребі тіснішої координації армії з такими організаціями, щоб зменшити прогалини в діагностиці, нагляді та лікуванні.

Попередження про зростання випадків ПТСР

Резервісти, які спеціалізуються на психічному здоров’ї, попереджають про можливе значне зростання кількості випадків посттравматичного стресового розладу в наступні роки. За оцінками ЦАХАЛу та Департаменту реабілітації Міністерства оборони, ПТСР через війну може розвинутися у десятків тисяч військових, переважно резервістів.

Понад 7 тисяч військовослужбовців, більшість із яких служили в бойових підрозділах, уже офіційно визнано такими, що мають психологічну інвалідність, пов’язану зі службою під час війни. Джерела серед резервістів заявляють, що після завершення служби багато людей змушені самостійно долати бюрократичні процедури та шукати доступну допомогу.

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Позиція армії

У ЦАХАЛі заявили, що від початку війни суттєво розширили можливості та якість системи допомоги у сфері психічного здоров’я. Військові повідомили про відкриття нових клінік в Ізраїлі, цілодобову гарячу лінію та проведення структурованих обговорень і розборів із командами та підрозділами після завершення оперативних розгортань.

Клініка Таацумот, яка працює з чинними військовослужбовцями зі складними клінічними станами, збільшила штат і додала програми трудотерапії, окремий напрям для кадрових військових та інтенсивне амбулаторне лікування. За даними ЦАХАЛу, приблизно 65% пацієнтів цієї клініки повертаються до служби. Водночас військові уточнили, що цей показник стосується лише пацієнтів закладу, а не всіх людей із посттравматичними симптомами.

Підрозділ реагування на бойовий стрес, який також лікує ветеранів і демобілізованих із симптомами після бойового досвіду, прийняв понад 5 тисяч нових пацієнтів і розширив доступ до послуг на півночі та півдні країни. У ЦАХАЛі зазначили, що медичну допомогу цивільним переважно надають структури Міністерства охорони здоров’я, ізраїльські лікарняні каси та Департамент реабілітації Міноборони, оскільки армія за законом здебільшого не уповноважена лікувати цивільних.

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