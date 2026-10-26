Рим сильніше змінив генетичний склад Іберії, ніж пізніші міграції — News-Medical

Римське панування спричинило в Іберії масштабніші зміни генетичного складу населення, ніж міграції раннього Середньовіччя. Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Cell, про яке повідомляє News-Medical. Учені виявили значний внесок компонентів походження, пов’язаних зі Східним Середземномор’ям і Північною Африкою, в римський період.

ДНК 243 людей

Дослідники проаналізували ДНК 243 людей, які жили в Іберії між 100 і 800 роками нашої ери, та залучили дані ще 58 осіб із попередніх робіт. Рештки для нового аналізу походили з 31 археологічної пам’ятки, що представляли різні культурні середовища, зокрема громади з іспано-римськими та германськими рисами.

Компонент походження, пов’язаний зі Східним Середземномор’ям, виявили у 55 із 66 досліджених осіб римського періоду — це 83%. Його середня частка коливалася від 4,1% в Августі-Емеріті до 34,6% на південному сході Іберії. Водночас чіткий генетичний зв’язок саме з Апеннінським півостровом траплявся нечасто. Генетичні дані не дають змоги визначити, чи цей компонент походження надійшов безпосередньо зі Східного Середземномор’я, чи через інші частини Римської імперії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Північноафриканський і північноєвропейський внесок

Північноафриканський компонент також був поширеним у римський період і пізню античність. На південному сході Іберії його зафіксували у 33 із 34 осіб римського часу, а середній показник становив 26,9%. У християнській базиліці Кортіхо-Корачо 29 із 30 досліджених людей мали такий компонент, зазвичай разом із місцевим іберійським та східносередземноморським.

Під час міграційного періоду частіше траплявся компонент, пов’язаний із Центральною та Північною Європою: його виявили у 53 із 164 людей, проти шести з 66 у римський час. На цвинтарях із германськими культурними ознаками люди з переважно таким походженням жили поряд із тими, хто зберігав іспано-римський генетичний профіль; дослідники зафіксували змішування між цими групами. Серед знахідок — двоє сиблінгів із цілком центрально- та північноєвропейським компонентом, поховані на відстані приблизно 725 кілометрів один від одного вздовж мережі римських доріг.

Автори наголошують, що обмежена кількість зразків залізної доби та ранньоримського часу звужує можливості для висновків. Подальші дослідження можуть поєднати аналіз давньої ДНК з ізотопними даними, щоб точніше простежити переміщення людей між Іберією та Північною Африкою.

Читай нас у