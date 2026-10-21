У США розширення податкового кредиту на зароблений дохід (EITC) у 1990-х роках могло мати небажані наслідки для розвитку дітей одиноких матерів. Про це йдеться в дослідженні, про яке повідомляє News-Medical.

Результати аналізу

Автор проаналізував дані опитувань матерів і дітей за 1990–1996 роки. Після розширення EITC сумарні результати з математики та читання у дітей одиноких матерів були нижчими на 0,14 стандартного відхилення порівняно з показниками дітей одружених матерів.

Серед дітей молодшого віку аналіз також показав зниження раннього моторного та соціального розвитку на 0,68 стандартного відхилення. У джерелі зазначили, що цей висновок ґрунтується на меншій вибірці, тому його слід тлумачити обережно.

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Зайнятість і час із дітьми

Під час реформ системи соціальної підтримки у США розширили EITC, щоб підтримати сім’ї з низькими доходами та водночас не послаблювати стимули до праці. Вищий заробіток давав право на більшу виплату, а одинокі матері мали сильніші стимули виходити на роботу, ніж одружені.

Зростання зайнятості одиноких матерів супроводжувалося меншим когнітивним стимулюванням дітей удома та меншою кількістю батьківських взаємодій, що потребують значних витрат часу. Це може свідчити, що скорочення зв’язку між доглядальником і дитиною могло вплинути на результати.

Автор роботи Джіхьон Ко з Корейського інституту державних фінансів зазначив, що для малозабезпечених одиноких матерів скорочення часу з дітьми через більшу зайнятість може в короткостроковій перспективі переважати користь від вищих доходів. Поєднання стимулів до праці з доступним якісним доглядом за дітьми могло б допомогти сім’ям краще балансувати між роботою та часом із дітьми.

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