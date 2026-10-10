SafeHeart повідомила про допомогу понад 2500 постраждалим Nova в Ізраїлі — Jerusalem Post

Ізраїльська некомерційна організація SafeHeart повідомила, що надала безкоштовну допомогу у сфері психічного здоров’я понад 2500 постраждалим від нападу на фестиваль Supernova поблизу кібуцу Реїм 7 жовтня та їхнім родинам. У мережі організації працюють 400 терапевтів, пише Jerusalem Post.

Група з восьми фахівців у сфері психічного здоров’я почала організовувати підтримку для людей, які вижили після нападу, у перші години після події. До 18 жовтня вони офіційно сформували SafeHeart. Організація надає травматерапію, консультування, групи підтримки, кризове втручання та довгострокову психологічну допомогу.

Особливості допомоги постраждалим

За словами віцепрезидентки SafeHeart із клінічних послуг Реут Плонскер, близько 70% опитаних організацією відвідувачів Nova повідомили, що під час фестивалю вживали психоделіки або інші речовини. Це додало специфічний вимір до їхніх спогадів, почуттів і думок після нападу.

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Керівник Лабораторії дослідження свідомості та Я в Хайфському університеті Рой Саломон заявив, що досліджує взаємодію вживання алкоголю, канабісу, LSD, MDMA, кокаїну та інших речовин зі страхом і травмою. Більшість опитаних, за його словами, вважала, що MDMA могло допомогти їм вижити та рятувати інших, однак результати дослідження поки не є остаточними.

Від кризового реагування до реабілітації

У перші тижні після нападу деякі постраждалі не виходили з дому, а по допомогу до терапевтів нерідко зверталися їхні родичі. Згодом робота змістилася до тривалого лікування травми та відновлення повсякденного життя, зокрема повернення до роботи чи навчання, підтримання стосунків і подолання стійких симптомів.

Голова правління SafeHeart Ширан Маор зазначив, що сирени, подальші атаки та невизначеність могли ставати новими тригерами для постраждалих. Генеральна директорка організації Ефрат Атун заявила, що частина людей уже досягла помітного прогресу, однак для багатьох відновлення після травми залишається тривалим процесом.

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