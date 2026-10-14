Сальбутамол покращив рухові показники дітей із вродженими міопатіями — News-Medical

Пероральний сальбутамол поліпшив рухові функції та м’язову силу у дітей і підлітків із вродженими міопатіями — рідкісною групою спадкових захворювань м’язів. Про результати дослідження повідомляє News-Medical.

Дослідження за участю 18 пацієнтів

У випробуванні взяли участь 18 людей віком від 6 до 16 років із генетично підтвердженими вродженими міопатіями. Учасників випадково розподілили на дві групи: одна протягом 24 тижнів отримувала сальбутамол на додачу до звичайного лікування, інша — лише звичайне лікування. Після цього групи помінялися схемами, що дало змогу порівняти результати для кожного учасника.

Після періоду приймання сальбутамолу показники моторної функції були вищими, ніж за стандартного лікування. Середня різниця становила 3,61 бала за стандартизованою шкалою MFM-32. Сила хвата домінантної руки зросла приблизно на 1,5 кг. Дослідники також зафіксували зростання сили в інших групах м’язів, однак ці результати не були статистично значущими.

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Швидша ходьба та краща функція легень

У 11 учасників, які могли ходити, дистанція у шестихвилинному тесті ходьби збільшилася в середньому з 435 до 473 метрів. Час, необхідний для підйому з підлоги у положення стоячи, скоротився в середньому з 8,29 до 6,39 секунди.

Також поліпшилася функція легень: форсована життєва ємність легень у середньому була приблизно на 0,2 літра більшою під час лікування сальбутамолом. Лікування добре переносилося, серйозних побічних ефектів не зафіксували.

Сальбутамол давно застосовують при астмі, а при пероральному прийманні він впливає і на скелетні м’язи, зокрема може стимулювати синтез м’язового білка. Автори зазначають, що результати потребують підтвердження у більших міжнародних дослідженнях із тривалішим лікуванням і подальшим спостереженням. Роботу опублікували в журналі eClinicalMedicine, що входить до групи видань The Lancet.

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